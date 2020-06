Eleven: la prima webseries thriller ambientata in Calabria

L’intera troupe e cast di attori sono del territorio calabrese e portano avanti questo progetto da più di un anno. “L’idea è nata durante la prima masterclass realizzata a Cariati con Fioretta Mari, Gianfilippo Ascione , Manuela Metri e altre grandi personalità artistiche internazionali, organizzata dall’associazione Tutto ciò che è vita, patrocinata da Comune di Cariati, in cui i ragazzi avevano un compito: quello di realizzare un cortometraggio partendo da una clip video con una valigia col numero 11”, dice Domenico, “ Al che abbiamo pensato anche noi organizzatori di realizzare un nostro cortometraggio, ma avevamo un vincolo…quello di non poter spostarci dal teatro comunale, sede che ospitava l’evento. Da qui l’idea originale di realizzare un Thriller e poi di continuare il progetto come serie Web.

Dopo il primo corto di presentazione c’è stata una riunione con gli autori (Domenico Liguori – Rossella Marino – Angelica Marino – Eugenio Fortino – Giuseppe Bruno) davanti ad una bella cena a casa, in cui hanno preso corpo sia la trama che i personaggi.” Data l’amatorialità della serie, ogni scena è girata nel tempo libero di ognuno cercando di incastrare gli impegni di tutti. Il 17 giugno 2020 alle ore 21.00 uscirà il primo episodio della serie composta da 11 episodi di circa 20 minuti ciascuno, con un mistero che collega i personaggi da tenere incollati gli spettatori alla sedia. La serie è stata interamente autoprodotta e ognuno ha fatto la sua parte. “Tra di noi ognuno ha un compito, ma non esistono ruoli fissi, infatti al bisogno ognuno dà una mano dove serve; gli attori diventano operatori, microfonisti, attrezzisti e in base alle scene ci scambiamo i ruoli. La cosa bella è proprio questa”.

Tra gli attori troviamo:Eugenio Fortino, Rossella Marino, Angelica Marino, Clelia Caprio, Rosa Tarantino, Dalya Liguori, Mariateresa Pattavina, Antonio Marino, Antonio Lamanna, Ginevra Astorino, Letizia Via, Giuseppe Aiello, Daniela Ierimonti, Jonathan Elia, Angela Xu, Umberto Sero, Lucia Caniglia, Tania Crescente, Emma Tucci, Silvia Fontana, Karol Pia Longobucco, Francesco Romeo, Domenico Parise, Maria Elena Ciccopiedi, Concetta Cosentino, Rocconicola Fuoco, quasi tutti alla prima esperienza come attori.

Nel cast tecnico abbiamo: Concetta Cosentino come Segretaria di produzione, Domenico Liguori eJonathan Elia come operatori, alla fonica troviamo Francesco Romeo eDionigi Santoro.Purtroppo causa covid-19 le riprese sono state interrotte e anche il progetto iniziale di presentare i primi due episodi al teatro comunaledi Cariati dove tutto ebbe inizio è andata in fumo, ma l’uscita degli episodi non si è fermata davanti a questo. “Non possiamo fare una grande festa come avremmo voluto, ma ci basta che tutti possano vedere il nostro lavoro con la speranza che altre persone si appassionino e che la serie cresca sempre di più.”

Ringraziamo tutti gli sponsor che ci stanno aiutando nella promozione del progetto e tutti coloro che ci hanno aiutato fornendoci mezzi e location come Officine Retrò e Natale Auto. Gli sponsor della prima puntata sono:Auto Rizzuti, Vision Ottica Scorpiniti,iGreco e Conad Parrilla. “La nostra speranza è che tutta la cittadinanza si senta parte di questo progetto e che abbia il desiderio di aiutarci nel realizzarlo! Grazie al Trailer abbiamo avuto nuove richieste di collaborazione tecnica. Abbiamo ancora bisogno di persone di buona volontà che abbiano voglia e desiderio di mettersi in gioco e aiutarci nella realizzazione dei prossimi episodi!”.

Per restare aggiornati e seguire gli episodi basta iscriversi sul canale ufficiale youtube.com/elevenwebseries

e per aggiornamenti e “il dietro le quinte” sulla pagina facebook.com/elevenwebseries

