Ecoross, Corigliano: “Io riciclo di più”continua nelle scuole dell’infanzia

Ecoross. Il lavoro di cura del territorio da parte di tutti i cittadini è una precondizione per la sopravvivenza dell’intero sistema economico, sociale e politico costruito dalla civiltà umana. Ecoross contribuisce alla formazione di una coscienza civica ambientale attraverso un’attività costruita ad hoc che si racchiude nel progetto “Io riciclo di più”. Il viaggio intrapreso nell’anno scolastico 2019-2020 a ottobre nelle scuole primarie dei comuni in cui l’azienda è gestore del servizio di Igiene Urbana si è concluso con la soddisfazione dei dirigenti scolastici, delle Amministrazioni comunali coinvolte e degli studenti. Gli incontri sono avvenuti con le classi quarte di tutti gli istituti, nei quali hanno preso parte in totale 815 alunni, così ripartiti: a Corigliano 409 scolari, a Rossano 319, a Mandatoriccio 13, a Trebisacce 74. Numeri importanti che denotano l’impegno profuso e l’attenzione messa nell’azione pedagogica portata avanti.

I bambini come contaminatori di buone pratiche nelle famiglie. A gennaio il percorso continua con le scuole dell’infanzia. Si è partiti dal Comune di Corigliano Rossano nell’area urbana di Corigliano. Lunedì 13 gennaio l’informatrice ambientale Aldina Provenza ha incontrato i piccoli dell’Istituto comprensivo “Vincenzo Tieri”, mentre giovedì 16 sarà alla scuola dell’infanzia “Maria Montessori”, dell’istituto comprensivo Erodoto da Thuri. Dopodiché, si proseguirà con l’Area Urbana di Rossano, Trebisacce e Mandatoriccio.

Commenta

commenti