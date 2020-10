ECO-ECONOMIA – Possibile regolarizzazione dei versamenti entro il 30 ottobre

La legge n. 126/2020 di conversione del D.L. 104/2020 c.d. decreto agosto, all’art. 98 bis, in seguito all’accordo intervenuto tra il Mef e i sindacati dei commercialisti, ha previsto la possibilità di regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti dei saldi e degli acconti che sono scaduti il 20 agosto 2020 (già con maggiorazione dello 0,40%) entro il 30 ottobre applicando alle imposte dovute la maggiorazione dello 0,8%.

Il testo normativo prevede: “1. I soggetti di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all’articolo 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per cento delle imposte dovute.

In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7,6 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 14/10/2020 come rifinanziato dall’articolo 114, comma 4, del presente decreto”.

Dalla norma si ricava che non tutti i contribuenti possono applicare tale agevolazione, ma solo i contribuenti che:

– esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro;

– applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 o il regime di vantaggio dell’art. 27 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”), oppure presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA.

L’art. 98-bis del D.L. 104/2020 richiama l’art. 1, comma 2, del DPCM 27 giugno 2020, per cui la regolarizzazione dei versamenti risulta applicabile anche “ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, aventi i requisiti del precedente comma 1, e che devono dichiarare redditi “per trasparenza” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR”.

Possono, quindi, regolarizzare i versamenti omessi e/o carenti, i soci di società di persone, i collaboratori di imprese familiari, i professionisti con studio associato e i soci di società di capitali “trasparenti”; condizione necessaria è che il soggetto partecipato deve esercitare un’attività per la quale sono stati approvati gli ISA e che dichiari ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro.

Ulteriore condizione richiesta è che i contribuenti, come sopra indicati, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Riepilogando, possono avvalersi della presente agevolazione i contribuenti soggetti ISA, compresi i soci delle società di persone e società “trasparenti” che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, per le seguenti imposte:

Imposte risultanti dal modello Unico, Irap e l’IVA a saldo per il 2019.

