ECO-ECONOMIA – Sospensione dei mutui e dei finanziamenti per le PMI danneggiate dal Coronavirus

Ecco cosa prevede il “Cura Itala” per i pagamenti rateali compresi i finanziamenti e i mutui. La parola all’esperto

Il decreto legge ‘Cura Italia’, conv. nella legge n. 27/2020 pubblicata sulla G.U. n. 110 del 29/04/2020, all’art. 56 prevede una moratoria dei pagamenti rateali lett. c), e delle altre ipotesi previste dalle lett. a) e b), per le micro imprese, le PMI, per i professionisti e le ditte individuali, in pratica viene prevista la possibilità di sospendere le rate dei finanziamenti/mutui ecc. fino al 30 settembre 2020.

L’art. 56, al comma 2, del D.L. 18 prevede: “Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020; b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni; c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà’ delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale”.

Tra le misure indicate dall’art. 56 certamente da prendere in considerazione, da parte delle PMI, e degli altri soggetti che vi possono aderire, è quella prevista dalla lettera c), riguardante la sospensione dei pagamenti rateali dei canoni di leasing, dei mutui, dei finanziamenti con facoltà riconosciuta all’impresa di poter sospendere l’intera rata o soltanto la quota capitale.

La norma prevede che non vi sia la previsione di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, le imprese e le banche.

Con un apposito “addedum” all’accordo ABI del 2019, siglato con la associazioni rappresentative delle imprese, vengono previste ulteriori forme di moratoria applicabili facoltativamente dalle banche.

Dal punto di vista oggettivo occorre che le posizioni per le quali si chiede la sospensione non siano considerate “deteriorate”, ossia posizioni classificate in sofferenza, inadempienze probabili, esposizioni deteriorate scadute o sconfinamenti, ovvero non risultino rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni.

Le imprese in bonis possono richiedere la sospensione anche se hanno già ottenuto una sospensione o una ristrutturazione del debito nei 24 mesi precedenti.

Per aderire alla predetta moratoria occorre che i soggetti interessati presentino:

– apposita richiesta alla banca o intermediario finanziario (gli istituti di credito, in genere, hanno predisposto una loro modulistica);

– autocertificazione attestante una riduzione parziale o totale dell’attività quale diretta conseguenza della diffusione del covid-19;

In pratica, come confermato dalle Faq rilevabili sul sito del MEF, occorre autocertificare:

il finanziamento (num. mutuo/finanz.) per il quale si presenta la richiesta di moratoria;

la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che comporta conseguenze civili e penali in caso di attestazioni false e/o mendaci;

si possedere i requisiti di PMI (micro, piccola o media impresa);

di aver subito carenze temporanee di liquidità a causa della diffusione del virus Covid-19.

Le banche e gli altri istituti finanziari, effettuata una verifica formale della completezza delle informazioni richieste, sono tenuti ad accettare la richiesta senza effettuare alcuna valutazione sulla situazione economico/finanziaria del richiedente e senza al controllo sulla veridicità di quanto dichiarato.

La richiesta, quindi, può essere semplice ed immediata da effettuare con uno strumento che assicuri la certezza della data (es. PEC o mail).

Considerando che l’emergenza sanitaria ha provocato il blocco di svariate attività, blocco che si sta attenuando per talune imprese, come previsto dal DPCM del 26/04/2020, ma che per altre continua, pensiamo a tutto il comparto del commercio al dettaglio, bar, ristoranti ecc., occorre valutare tutti gli strumenti a disposizione delle PMI per far fronte ai problemi di liquidità generati, purtroppo, dall’attuale emergenza.

Dott. Domenico Pisano

Hai dubbi, vuoi chiarimenti su come gestire questa fase economia delicata? Scivici a redazione@ecodellojonio.it e gireremo i tuoi quesiti al nostro esperto

