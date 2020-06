ECO-ECONOMIA – Dal 15 giugno al 13 agosto si potranno presentare le domande per contributi a fondo perduto.

Il nostro puntuale approfondimento settimanale sulle novità previste dal Decreto Rilancio. Ecco cosa prevede l’Art.25 del DL34/2020

Dal prossimo 15 giugno, per 60 giorni, fino al 13 agosto si possono inoltrare le domande per chiedere il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del decreto Rilancio.

Le domande potranno essere inoltrate da imprese, artigiani e commercianti, lavoratori autonomi, all’Agenzia delle entrate – a partire dal pomeriggio di lunedì 15 giugno e fino al 13 agosto – con procedura telematica.

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato un’apposita guida, molto utile, reperibile al sito: www.agenziaentrate.gov.it.

Vediamo sinteticamente come fare:

Richiesta contributo

Per richiedere il contributo si deve compilare elettronicamente l’istanza tramite i canali telematici Entratel, Fisconline o attraverso l’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, con le proprie credenziali oppure il contribuente può avvalersi degli intermediari autorizzati.

Il contributo a fondo perduto

Come riportato anche nella guida dell’Agenzia, spetta ai titolari di partita Iva che esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo o ai titolari di reddito agrario, a patto che siano in attività alla data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del contributo.

Sono esclusi:

soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo

soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti

enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir

intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir

professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali)

soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”).

I requisiti richiesti per ottenere accedere al contributo

aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro. l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019.

Il contributo spetta, in ogni caso, a prescindere dal calo di fatturato se l’attività è iniziata dall’1 gennaio 2019 e per tutti i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da sisma, alluvione, crollo strutturale, ancora in emergenza al 31 gennaio 2020.

Calcolo del contributo

L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.

Le percentuali previste sono le seguenti:

20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro

15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro

10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Si ricorda, infine, che il contributo è escludo da tassazione sia ai fini delle imposte sui redditi sia dell’Irap.

Dott. Domenico Pisano

