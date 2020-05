ECO-ECONOMIA – Credito d’imposta del 60% per gli affitti

Ecco le novità previste nel maxi decreto varato dal Consiglio dei Ministri “Rilancio” spiegate dal nostro esperto

Tra le tante misure previste dal maxi decreto varato dal CdM, c.d. D.L. Rilancio, merita di essere segnalata quella contenuta nell’art. 31 riguardante la concessione di un “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito”.

La previsione normativa, ampliata rispetto a quanto già previsto dall’art. 65 del D.L. 18/2020, anzi al comma 10 è prevista, giustamente, la non cumulabilità con quanto previsto dal citato art. 65 per le medesime spese, si rivolge “ ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo”.

Il secondo comma stabilisce che in caso di “contratti di servizio o di affitto d’azienda che comprendono almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni”.

Il terzo comma riguarda le strutture alberghiere, con una previsione del credito d’imposta indipendentemente dal volume d’affari del periodo precedente.

Il credito d’imposta dovrà essere calcolato rispetto agli importi versati nei mesi di marzo, aprile e maggio del 2020, e spetterà a condizione che i soggetti beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato/corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso periodo d’imposta precedente.

Eseguita la verifica sulla spettanza del credito, potrà essere utilizzato in compensazione nella dichiarazione dei redditi relativa la periodo d’imposta di sostenimento della spesa, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Il credito non rileva ne ai fini del reddito ne dell’Irap.

Risulta di grande interesse la previsione contenuta nei commi 7 e 8, dai quali si evince che: “Il soggetto avente diritto al credito d’imposta di cui al presente articolo, in luogo dell’utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il credito d’imposta è utilizzabile dal locatore o concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione. Per i locatori o concedenti esercenti attività d’impresa, arte o professione, il credito d’imposta è altresì utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione.

8) Il credito d’imposta di cui al presente articolo, anche nell’ipotesi di cui al comma 7, può, in luogo dell’utilizzo diretto dello stesso, essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito”.

Tale previsione normativa susciterà sicuramente interesse perché può contribuire, ovviamente, ad alleviare la carenza di liquidità in cui, specie nelle nostre zone, si sono trovate, e si trovano, in questo periodo le micro imprese, ma può costituire un effetto “leva positiva” e per l’impresa che avrà un esborso ridotto del 60% e per il locatore che potrà incassare la stessa percentuale del canone come credito immediatamente spendibile, secondo le previsioni indicate.

Le modalità attuative sono demandate ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento.

Dott. Domenico Pisano

