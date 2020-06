ECO-ECONOMIA – Convertito in legge il “Decreto Liquidità”. Ecco le novità

Il decreto “Liquidità” diventa Legge, buone notizie per le piccole medie imprese che devono fronteggiare il momento di emergenza

Il D.L. 23/2020 c.d. “liquidità” è stato definitivamente convertito in legge, apportando diverse modifiche, per come ampiamente prevedibile, positive certamente per le “nostre” PMI che stanno fronteggiando questo particolare momento.

Come si ricorderà l’articolo 13, lettera m), del D.L. 23 prevedeva …. “la concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25 per cento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 25 .000,00 euro”.

Tra le novità apportate dalla legge di conversione si segnalano quelle riguardanti i predetti finanziamenti, in particolare la garanzia del 100% rilasciata dal fondo di garanzia viene estesa alle associazioni professionali, alle società tra professionisti (STP), agli agenti e subagenti di assicurazione nonché ai broker assicurativi.

Il limite massimo concedibile previsto precedentemente per un importo non superiore al 25 percento dei ricavi e comunque non superiore a 25 .000,00 euro, per un durata di 72 mesi, viene aumentato sia per importo che per durata:

Il finanziamento viene garantito per un importo massimo di euro 30.000,00 ;

; La durata del finanziamento stabilita in 72 mesi è stata estesa fino a 120 mesi ( 10 anni);

( 10 anni); La determinazione dell’importo massimo concedibile viene rivisto prendendo in considerazione altri parametri, in particolare il D.L. 23 prevedeva che il finanziamento non dovesse superare il 25 per cento dell’ammontare dei ricavi del beneficiario, mentre in sede di conversione è stato disposto che il finanziamento garantito non possa essere superiore, alternativamente, al doppio della spesa salariale annua del beneficiario per l’anno 2019 o il 25 per cento del fatturato totale 2019.

E’ stata è inserita la lettera « m-bis prevedendo: per i finanziamenti di cui alla lettera m) concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all’importo finanziato e alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto », ciò significa che i soggetti beneficiari per i finanziamenti concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione, potranno chiedere, con riguardo all’importo finanziato e alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni previste.

Dott. Domenico Pisano

