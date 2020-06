ECO-ECONOMIA – Bonus vacanze: ecco come funziona e cosa c’è da sapere

Tra i tanti provvedimenti varati dal Decreto Rilancio c’è anche la misura per viaggiare e conoscere l’Italia. Ok anche dall’Agenzia delle Entrate

Il decreto rilancio, all’art. 176, ha previsto l’introduzione del cosiddetto bonus vacanza. Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, lo scorso 17 giugno, ha varato il provvedimento attuativo per consentire la fruizione del suddetto bonus.

La finalità della norma è chiara: da una parte incentivare le famiglie ad andare in vacanza in Italia riconoscendogli questo bonus, dall’altra supportare, anche se indirettamente, il settore del turismo, fortemente penalizzato dagli effetti dalla pandemia, seppur affievoliti, ancora in atto.

Fruibilità del credito

Il credito è fruibile nella misura dell’80% dai nuclei familiari sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, e per il 20% come detrazione d’imposta in dichiarazione.

Misura dello sconto

L’agevolazione è pari a:

– 500 euro per i nuclei familiari composti da più di due persone;

– 300 euro nel caso di nucleo familiare composto da due persone:

– 150 euro se vi è una sola persona.

I nuclei familiari potenzialmente interessati al bonus devono avere un reddito ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro.

Lo sconto, pari all’80%, come spettante in base ai parametri indicati, può essere utilizzato nel periodo compreso “tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 per il pagamento dei servizi offerti, in ambito nazionale, dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed & breakfast in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva”.

Come sancito dal comma 3 dell’art. 176, “il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast; il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito; il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il rimanente 20% del bonus può essere oggetto di detrazione nel Modello Redditi 2021, esclusivamente dal soggetto avente diritto.

In caso di incapienza, l’eventuale parte della detrazione non fruita non può essere riportata credito, né chiesta a rimborso.

Lo sconto e la detrazione sono parametrati al bonus: qualora il corrispettivo dovuto fosse inferiore rispetto al bonus, il residuo non potrà essere recuperato in alcun modo.

La procedura per richiedere il bonus per la successiva fruizione è dettagliatamente riportata in una utilissima guida reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La richiesta può essere fatta da un componente del nucleo familiare, anche diverso da quello intestatario della fattura, attraverso un’apposita app IO, alla quale si può accedere mediante identità digitale Spid o carta d’identità elettronica.

Da questa applicazione verrà generato un codice univoco e un QR-code identificativo, che un volta comunicati (almeno uno dei due) al fornitore ne verificherà la correttezza attraverso la procedura web predisposta nell’ambito dell’area riservata del sito Internet delle Agenzia delle Entrate.

Il “fornitore”, operatore turistico che aderisce all’iniziativa e accetta il bonus, potrà utilizzare il credito d’imposta in compensazione in F24, con un codice tributo che sarà istituito dall’Agenzia delle Entrate, ovvero lo potrà cedere a terzi, es. istituti di credito; in questo caso dovrà comunicare la cessione totale o parziale del credito d’imposta attraverso un’apposita sezione dell’area riservata del sito dell’Agenzia.

Dott. Domenico Pisano

