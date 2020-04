ECO-ECONOMIA – Arriva il credito d’imposta per sanificazione e acquisto DPI

La parola al commercialista Domenico Pisano che questa settimana ci spiega i vantaggi fiscali per le attività che devono adeguarsi alle norme anti contagio

Anche questa settimana vi proponiamo una finestra sull’economia del paese, quella reale, quella delle piccole imprese locali. La Fase 2 dell’emergenza Coronavirus è ormai alle porte e con essa si apprestano a rialzare le serrande diverse attività commerciali. Ecco allora come adeguarsi alle norme anti contagio sfruttando le agevolazioni dello Stato. La parola al nostro esperto: il commercialista Domenico Pisano.

Per venire incontro, ed in parte mitigare le difficoltà, che le imprese stanno incontrando in questa fase emergenziale i decreti Cura Italia e Liquidità hanno previsto specifici crediti d’imposta.

In particolare l’art. 64 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Cura Italia) integrato dall’art. 30 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (Liquidità) ha disciplinato il credito d’imposta previsto per la “sanificazione degli ambienti di lavoro ed acquisto dpi”.

L’art. 64 del citato D.L. prevede “Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attivita’ d’impresa, arte o professione è’ riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità’ di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1”.

L’art. 30 del DL Liquidità prevede “Al fine di incentivare l’acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, il credito d’imposta di cui all’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, trova applicazione secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. 2. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto on il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi del comma 2 dell’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta di cui al presente articolo”.

E’ intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circolare 9/E del 13 aprile 2020 fornendo alcune puntualizzazioni per il beneficio in questione: “La disposizione in esame amplia l’ambito oggettivo di applicazione del credito d’imposta già previsto dall’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, includendovi anche quelle sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti”.

In pratica, per fornire indicazioni concrete, il credito in discorso compete ai soggetti esercenti attività d’impresa, professionale o artistica, per tanto non rientrano tra i soggetti beneficiari i privati nonché le associazioni e le organizzazioni che non esercitano tali attività.

Le spese interessate al predetto credito riguardano:

per la sanificazione degli ambienti di lavoro;

per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro.

A titolo esemplificativo possiamo indicare le spese che si possono sostenere per beneficiare del credito d’imposta:

mascherine chirurgiche;

mascherine Ffp2 e Ffp3;

guanti;

visiere di protezione;

occhiali protettivi;

tute di protezione;

calzari;

barriere;

pannelli protettivi;

detergenti mani e gel antibatterici.

Il credito d’imposta viene riconosciuto nella misura pari al 50% delle spese sostenute “per il periodo d’imposta 2020” dai soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione, per la sanificazione degli ambienti e per attrezzature di lavoro, compresi i dpi (dispositivi di protezione individuale), nel limite massimo di € 20.000,00 per ciascun beneficiario e nel limite delle risorse disponibili.

Per rendere operante il predetto beneficio, come previsto dalle norme citate, occorre attendere l’emanazione di un apposto decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Occorre anche segnalare che è previsto, come indicato, un limite delle risorse disponibili stabilite in 50.000.000 di euro.

Sarebbe auspicabile che il legislatore in sede di conversione del D.L. elimini il limite delle risorse disponibili e renda automatico la fruizione del credito d’imposta così da consentire una auspicata quanto attesa ripartenza delle attività economiche, nella maniera più sicura possibile e, certamente, un incentivo, come il credito d’imposta, può favorire specie per le PMI e per gli studi professionali presenti sul nostro territorio.

Dott. Domenico Pisano

Commenta

commenti