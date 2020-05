ECO-ECONOMIA – Ampia cessione dei crediti d’imposta prevista dal D.L. “Rilancio”.

Il nuovo decreto “Rilancio” prevede anche la “cessione” dei crediti riconosciuti da disposizioni emanate per l’emergenza covid-19

Nuovo appuntamento settimanale con i temi economici. Una buona guida dedicata a famiglie, operatori economici, professionisti e commercianti per divincolarsi al meglio nella selva di numeri e provvedimenti dell’ultimo decreto “Rilancio” varato per affrontare l’emergenza coronavirus. Come sempre, la parola al nostro esperto.

Il D.L. 34/2020 c.d. “Rilancio” contiene numerose disposizioni di carattere fiscale, tra le quali merita attenzione la previsione di cui all’art. 122, che consente in via sperimentale sino al 31 dicembre 2021 la “cessione” dei crediti riconosciuti da disposizioni emanate per l’emergenza covid-19.

Nello specifico i commi 1 e 2 prevedono:

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta elencati al successivo comma 2 possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle seguenti misure introdotte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19: a) credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; b) credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28; c) credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120; d) credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125.

In pratica si tratta della possibilità riconosciuta di poter cedere, anche parzialmente, i crediti d’imposta per:

botteghe e negozi di cui all’art. 65 Dl 18/2020, solo per cat. C/1;

canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda;

adeguamento degli ambienti di lavoro;

sanificazione degli ambienti di lavoro e acquisto di dispositivi di protezione.

Rientrano, quindi, nella previsione normativa, anche i crediti derivanti da contratti d’affitto d’azienda, nella misura del 30% dei canoni corrisposti purché sia presente almeno un immobile non abitativo destinato all’esercizio dell’attività.

E’ ovviamente consentito, da parte del cessionario, l’utilizzo in compensazione come previsto dal comma 3: “I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse

modalità’ con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell’anno non può’ essere utilizzata negli anni successivi, e non può’ essere richiesta a rimborso . Non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.

L’operatività è demandata ad un prossimo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate con cui saranno definite le modalità attuative, anche per l’opzione da esercitarsi, da effettuarsi in via telematica.

Sarà importante verificare gli esiti della sperimentazione, specie per l’aspetto riguardante la “cessione del credito”, pensiamo anche alle possibilità offerte dal c.d. eco-bonus che merita un apposito approfondimento, perché se produrrà gli effetti sperati potrà rappresentare un volano di sviluppo con la “circolazione” del credito ed eventualmente, il legislatore, potrà pensare di introdurlo stabilmente nell’ordinamento divenendo in tal modo “strumento” finanziario per le imprese, specie per le PMI presenti nel nostro circondario.

Dott. Domenico Pisano – Dottore Commercialista

