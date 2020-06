Easyjet, Sofo (Lega) chiede intervento UE contro pubblicità lesiva per la Calabria

L’europarlamentare del Carroccio tesse le lodi della nostra regione e chiede provvedimenti alla Commissione europe contro chi ha fatto contro-promozione

A seguito della polemica scatenatasi a causa della vergognosa descrizione della Calabria pubblicata sul sito Easyjet, l’eurodeputato della Lega Vincenzo Sofo ha presentato un’interrogazione al Parlamento Europeo per chiedere l’intervento della Commissione UE a tutela della regione del Sud Italia.

«La pubblicità negativa – ha spiegato Sofo – fatta da una compagnia area importante sul panorama del trasporto internazionale come Easyjet rischia di essere un ulteriore ostacolo alla promozione del territorio calabrese e dunque al suo sviluppo turistico ed economico. Considerando che la Calabria rientra tra quei territori che la UE è la prima a individuare come necessari di sostegno e aiuto allo sviluppo, ho scritto al Commissario ai trasporti per chiedere come intenda procedere verso le compagnie titolari di licenze e responsabili di atteggiamenti lesivi dell’immagine di una regione d’Italia e d’Europa, visto anche il recente ok dell’Unione Europea agli aiuti economici per le compagnie aeree. Una richiesta che si aggiunge a quelle che ho già presentato qualche per la tutela e il potenziamento dell’aeroporto di Reggio Calabria e per il completamento delle infrastrutture stradali perché è ora che l’Europa si occupi concretamente dello sviluppo di questa terra che con la Magna Grecia ha contribuito alla nascita della civiltà europea».

