È allarme: frana anche la Strada Provinciale Caloveto-Bocchigliero

Il territorio ionico cosentino è in uno stato di calamità. Dopo le immagini giunte da Rossano e Schiavonea si aggiungono anche quelle proveniente dalla provinciale 251

Maltempo, frana sulla strada provinciale 251 Caloveto – Bocchigliero, all’altezza del bivio di contrada Ferrante. La viabilità è interrotta. È quanto fa sapere il Sindaco Umberto Mazza informando che si è in attesa dell’attivo dei mezzi idonei a mettere in sicurezza la strada. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale ed il personale del settore viabilità dell’Ente Provincia di Cosenza. Considerata le criticità registrate e la diramazione dell’allerta rossa fino alla mezzanotte di oggi (sabato 21), il Primo Cittadino raccomanda massima prudenza negli spostamenti e di mettersi alla guida solo per necessità.

