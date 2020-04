Due auto pirata tamponano una donna è scappano. Scattano le indagini

È successo ieri pomeriggio nel centro storico di Rossano, su via Plebiscito. I legali della vittima hanno chiesto di visionare le immagini di videosorveglianza

Rocambolesco incidente ieri pomeriggio nel centro storico di Rossano. Una donna è stata tamponata, per fortuna senza gravi conseguenze fisiche, da due auto che viaggiavano a velocità sostenuta e contromano lungo via Plebiscito.

Ci troviamo in una delle zone centrali della città antica, lungo la strada che collega piazza Martucci a piazza Steri, a due passi dalla chiesa di San Bernardino. Tutto è accaduto attorno alle ore 17. La signora a bordo della sua auto viaggiava in direzione consentita, quando ad un tratto, giunta al tornante nei pressi dell’obelisco della madonnina è stata letteralmente travolta da due auto che camminavano a velocità sostenuta (l’una dietro l’altra) e contromano da piazza Martucci. I “pirati” non curanti dell’incidente provocato sono andati via senza preoccuparsi delle condizioni della donna che è stata subito soccorsa da alcune persone accorse sul posto.

Sul luogo dell’incidente anche una pattuglia della Polizia locale che ha provveduto subito a fare i rilevamenti del caso e ad avviare le indagini. Per la signora, intanto, è stato necessario l’intervento dei sanitari che l’hanno refertata e messa al sicuro da più gravi conseguenze mentre l’auto è stata danneggiata.

La donna ha dato mandato allo studio legale dell’Avvocato Francesco Nicoletti per le procedure giudiziarie del caso. L’area interessata dall’incidente è videosorvegliata da telecamere a circuito chiuso. Infatti, tra le prime azioni avviate dallo studio Nicoletti c’è stata la formalizzazione, via PEC, al comando della Polizia locale di Corigliano-Rossano, della richiesta per l’acquisizione delle immagini registrate dalle telecamere per risalire agli autori del gesto. Intanto sarà avviato un doppio procedimento penale e civile: per omissione di soccorso e per risarcimento di danni materiali.

