Droga: trovato con chili di marijuana, revocato carcere

Ha lasciato il carcere uno dei due coniugi coriglianesi, R.M. di 41 anni, sorpreso insieme alla compagna A.L. di 23 anni a trasportare nella propria autovettura 5 chilogrammi di marijuana durante un controllo della Polizia sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria.

IL FATTO

Gli agenti della Polizia Stradale di Lamezia Terme avevano fermato l’autovettura per un normale controllo ma poi, insospettiti dal comportamento dell’uomo al volante, avevano deciso di svolgere una perquisizione completa rinvenendo 10 involucri di sostanza stupefacente per un totale di cinque chili. Il quarantunenne coriglianese era stato quindi tradotto in carcere mentre per la sua compagna era stata disposta la misura degli arresti domiciliari.

LA DIFESA

La difesa della coppia è stata assunta dunque dall’avvocato Ettore Zagarese che durante l’udienza di convalida dell’arresto ha sostenuto la tesi, poi accolta e condivisa dal Gip del Tribunale di Lamezia Terme, della possibilità di garantire le esigenze cautelari con gli arresti domiciliari. L’indagato è stato quindi scarcerato e condotto nella sua abitazione in attesa del processo.

Commenta

commenti