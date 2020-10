Nuovo DPCM, ecco quello che si può fare da domani prima e dopo le 18

Abbiamo riassunto, in un quadro sintetico, le libertà e i divieti ai quali saranno soggetti gli italiani con l’entrata in vigore del nuovo decreto varato per arginare l’avanzata del Covid

Un tempo le regole auree erano altre, oggi – in tempo di coronavirus – se vogliamo vivere sereni e senza che possiamo essere raggiunti da una contravvenzione, una multa o addirittura una denuncia penale siamo stati messi sotto il torchio di regole coercitive. Siamo partiti con il lockdown della primavera scorsa e, adesso che siamo in autunno, ce ne tocca un altro che in molti hanno già definito “Lockdown dolce”… che poi di dolce, a conti fatti, non c’è davvero nulla, con la categoria della piccola impresa (dalle nostre parti rappresentata maggiormente da over 40) che rischia di andare sul lastrico.

Il Corriere della Sera, per cercare di “facilitare” la vita nella lettura di 21 pagine di decreto, ha sintetizzato tutte le libertà e i divieti previsti dal nuovo decreto di ottobre

Il nuovo Dpcm fissa nuovi orari dei locali pubblici, raccomanda di limitare gli spostamenti e gli incontri conviviali. Ecco che cosa si potrà fare prima delle 18 e che cosa invece è vietato.

C’è da dire, innanzitutto, una cosa: Conte non ha imposto il coprifuoco. Ma poco cambia. Perché lo hanno fatto le regioni. In Calabria, ad esempio, chi circola da mezzanotte alle 5 del mattino lo deve fare con l’autocertificazioni e con comprovate e valide motivazioni.

Da domani, però, l’ora X scatterà alle 18. Vediamo allora – utilizzando la fonte del Corriere della Sera – quello che si può e che non su può fare oltrepassata la lancetta delle 6 del pomeriggio (che per fortuna è già buio e ti viene voglia solo di tornare a casa!)

Prima delle 18

Si può andare a scuola, ma per i licei è stata fissata una didattica a distanza al 75%.

Si può andare al lavoro, ma è stato incentivato il ricorso allo smart working

Si può andare a fare jogging e attività motoria all’aperto e nei circoli sportivi

Si può andare al bar, al ristorante, in gelateria e in pasticceria (anche la domenica e nei giorni festivi) ma al tavolo si può stare massimo in quattro persone

Si può andare al supermercato e nei negozi alimentari

Si può andare in farmacia

Si può andare a fare shopping rispettando lo scaglionamento di ingresso nei negozi e all’interno le misure di distanziamento

Si può andare dal parrucchiere e nei centri estetici

Si può andare nei musei ma con ingressi contingentati

Si può andare a casa di amici anche se nel Dpcm «è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza»

Si possono prendere i mezzi pubblici – autobus e metropolitane – anche nel Dpcm «è fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi»

Si può uscire dal proprio Comune

Si può uscire dalla propria Regione

Dopo le 18

Si può andare al lavoro, ma è stato incentivato il ricorso allo smart working

Si può andare a fare jogging e attività motoria all’aperto e nei circoli sportivi

Si può ordinare cibo a domicilio fino alle 24

Si può acquistare cibo da asporto fino alle 24 ma è vietato consumarlo sul posto e nelle adiacenze del locale

Si può andare al supermercato e nei negozi alimentari

Si può andare in farmacia

Si può andare a fare shopping rispettando lo scaglionamento di ingresso nei negozi e all’interno le misure di distanziamento

Si può andare dal parrucchiere e nei centri estetici

Si può andare nei musei ma con ingressi contingentati

Si può andare a casa di amici anche se nel Dpcm «è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza»

Si possono prendere i mezzi pubblici – autobus e metropolitane – anche nel Dpcm «è fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi»

Si può uscire dal proprio Comune

Si può uscire dalla propria Regione

