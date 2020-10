Il nuovo DPCM è pronto, mini coprifuoco in arrivo: bar e ristoranti chiuderanno alle 23

Mancano poche ore all’arrivo del nuovo Decreto che verrà firmato dal Presidente del Consiglio. Bar e ristoranti chiuderanno prima e obbligo di mascherina all’aperto in tutta la nazione

È in arrivo il nuovo DPCM che, nella giornata di domani, sarà firmato da Giuseppe Conte. Al suo interno, come riferito da molti organi di stampa, ci saranno molti più divieti stringenti. Se da una parte la situazione in Italia sembra essere sotto controllo, dall’altra è anche vero che la soglia dei tremila contagi da Covid-19 è ad un passo e i numeri – di certo – non diminuiranno. Da quello che si è appreso è che l’obbligo delle mascherine anche all’aperto è ormai scontato. Inoltre, saranno bandite le feste e cerimonie private con più di 200 persone. Per quanto riguarda bar e ristoranti, il governo vuole anticipare alle 23 l’orario di chiusura. Su questo punto, però, ci cercherà una quadra con i Presidenti di Regione per non inficiare ulteriormente un settore in grandissima difficoltà.

