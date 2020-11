Doppia preferenza Calabria, Bossio: «Punto di partenza per nuovi traguardi a favore delle donne»

La parlamentare del PD esprime la sua soddisfazione sulla modifica della legge elettorale per promuovere le pari opportunità all’interno delle istituzioni

«Ce l’abbiamo fatta! Il Consiglio regionale della Calabria ha finalmente approvato la modifica della legge elettorale con l’inserimento della doppia preferenza di genere».

Ad affermarlo è la parlamentare del Pd, Enza Bruno Bossio, e aggiunge: «Oggi la Calabria si riporta al passo con il resto dell’Italia e, soprattutto, si dota di uno strumento fondamentale per promuovere le pari opportunità dentro alle istituzioni.

Giunge a compimento – prosegue – una battaglia di civiltà e di rinnovamento che abbiamo portato avanti come democratiche insieme a movimenti e associazioni: una lotta dura, che ci ha visto scontrare con un mondo ostinatamente declinato al maschile. Quello di oggi è un punto di arrivo e di partenza e ci impegna per l’immediato futuro in nuovi e avvincenti traguardi per le donne calabresi».

