Dopo lo sbarco di Roccella 25 poliziotti sono in quarantena

Una gestione degli sbarchi di migranti in Calabria diventata insostenibile anche per le Forze di Polizia. Questa è l’amara denuncia del segretario nazionale della Federazione Sindacale di Polizia, Giuseppe Brugnano: «Dopo lo sbarco di Roccella Jonica sono 25 i colleghi del Commissariato di Siderno e della Questura di Reggio Calabria in quarantena e a loro si aggiungono altri esponenti delle Forze dell’Ordine. Non possiamo essere noi a pagare un prezzo così alto».

«Abbiamo l’impressione che il Governo nazionale – ha aggiunto – non abbia piena consapevolezza della eccessiva esposizione a cui sono costretti i componenti delle Forze di Polizia. Dopo la quarantena per i colleghi di Siderno e della Questura, infatti, alcuni uffici sono praticamente paralizzati a causa delle numerose assenze, mentre i colleghi del Commissariato di Condofuri sono impegnati nella sorveglianza dei migranti positivi ospitati a Bova Marina. Una realtà che pone in maniera drammatica il tema della tutela per gli operatori di sicurezza».

Commenta

commenti