Donna positiva partorisce all’Annunziata di Cosenza, il bimbo sta bene ed è negativo

E’ un maschietto di 4 kg, il neonato partorito stamattina da una ragazza diciottenne risultata positiva al Covid 19. Il parto, effettuato all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, è avvenuto, col taglio cesareo, in una sala operatoria protetta. La ragazza, in osservazione da ieri e che non era al primo parto, è in ottime condizioni di salute e così anche il bimbo, che non risulta positivo al Covid 19 e si trova adesso nel reparto di neonatologia dell’ospedale cosentino.

Il marito della donna, che dovrà sottoporsi al tampone, risulta al momento non reperibile. La task force dell’Asp è al lavoro per rintracciarlo e per ricostruire tutti i contatti avuti dalla partoriente nei giorni scorsi.

Fonte: Corriere della Calabria https://www.corrieredellacalabria.it/regione/cosenza/item/264615-coronavirus-sta-bene-e-non-e-positivo-il-bimbo-nato-a-cosenza-da-una-donna-contagiata/

