Donna nascondeva l’eroina in casa fra i vestiti: arrestata dai Carabinieri

Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro hanno tratto in arresto una 47enne di Cassano all’Ionio ma residente a Villapiana per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina,

I fatti raccontano che i militari della Stazione di Villapiana facessero accesso all’interno dell’abitazione dove vive la donna, sita presso la frazione lido del medesimo Comune e iniziassero una minuziosa perquisizione domiciliare.

La donna cercava di far desistere i militari affermando che non avrebbero trovato nulla ed in particolare di non entrare nel ripostiglio della casa perché vi erano dei fili scoperti e della roba accatastata. Ma i Carabinieri non si fermavano davanti alle parole della 47enne e proprio all’interno di quel locale trovavano ciò che stavano cercando. Nascosto fra i vestiti veniva rinvenuto un vasetto di vetro con all’interno due involucri termo-sigillati contenenti della sostanza stupefacente marrone, che per qualità e per colore sembrava essere eroina. Inoltre sempre nello stesso luogo venivano scoperti due bilancini di precisone perfettamente funzionanti ed utilizzati verosimilmente per la pesatura della sostanza stupefacente al momento della divisione in dosi. Tutto veniva sottoposto a sequestro penale, mentre un campione di sostanza stupefacente veniva sottoposto alle analisi con i reagenti chimici, da cui risultava che si trattava di eroina pura per un peso complessivo di circa 5 grammi.

La donna identificata in V.M., con precedenti specifici, veniva, d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, arrestata per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

