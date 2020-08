Domenica ad Altomonte ritorna la Fiera del Soccorso

Dovranno essere rispettate tutte le misure di prevenzione anti-covid: indossare la mascherina e rispettare il distanziamento interpersonale

L’edizione 2020 della storica Fiera del Soccorso si farà. Il tradizionale appuntamento, atteso da residenti e turisti, ogni anno per la seconda domenica di agosto, è stato confermato per domenica 9.

È quanto fa sapere l’assessore alle attività produttive Elvira Berlingieri confermando con il sindaco di Altomonte Giampietro Coppola l’impegno dell’Amministrazione comunale nel promuovere iniziative che facilitino la ripresa delle attività economiche, senza dimenticare la necessità, da parte di tutti, di mantenere comunque comportamenti responsabili.

La Fiera si terrà lungo piazza San Francesco, via San Francesco, fino all’ufficio postale, piazzale M.Presta, Largo Saragat, via degli Svevi e via Carlo Alberto dalla Chiesa, dal civico 11, riservando la piazza Belluscio a parcheggio per i visitatori.

Dovranno essere tassativamente rispettate tutte le misure di prevenzione anti-covid: indossare la mascherina e rispettare il distanziamento interpersonale. Se sprovvisti di mascherina, sarà possibile ritirarla presso la postazione messa a disposizione dal Comune. Le violazioni sono punibili, così come previsto dalla legge, con sanzioni dalle 400 alle 3 mila euro.

Polizia locale e carabinieri si occuperanno di vigilare e di far rispettare le misure.

