Domani torna L’Eco in Diretta. Sullo Jonio sanità allo sbando… aspettando il nuovo ospedale

Ospiti in studio il deputato Francesco Sapia (componente Commissione parlamentare Salute), Filomena Greco (sindaco di Cariati) e Franco Mundo (sindaco di Trebisacce). In diretta streaming a partire dalle 16.30

Sullo Jonio una sanità sempre più allo sbando. Mentre il Covid inizia a farsi vivo in modo deciso anche in Calabria e nel territorio della Sibaritide, la rete ospedaliera ionica rimane ferma al palo con due ospedali chiusi che gridano vendetta, uno spoke quello di Corigliano-Rossano in continua e perennemente in sofferenza ed in cerca di una identità, mentre sullo sfondo rimangono 4 grandi gru. Sono quelle del nuovo ospedale della Sibaritide.

Vi mostreremo delle immagini esclusive di come è oggi il cantiere del nuovo grande nosocomio che dovrebbe sorgere in contrada Insiti, nel cuore geografico della terza città della Calabria ed il cui progetto è partito ben 13 anni fa.

Saranno questi i temi della quarta puntata de L’Eco in Diretta, che ritorna domani (venerdì 23 ottobre) in diretta streaming alle 16.30 sui canali social de l’Eco dello Jonio. In studio a confrontarsi e discutere di una sanità ionica ormai da tempo malato grave cronico, insieme al direttore Marco Lefosse, ci saranno il deputato del Movimento 5 Stelle nonché componente della Commissione parlamentare Salute, Francesco Sapia e i sindaci delle due città sede di ospedali soppressi: Filomena Greco (sindaco di Cariati) e Franco Mundo (sindaco di Trebisacce).

Per i nostri spettatori una novità. Seguendo la trasmissione potranno interagire con gli ospiti in studio con domande e provocazioni attraverso la chat room di Facebook.

Commenta

commenti