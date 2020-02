Domani sabato 8 febbraio la Giornata di raccolta del farmaco

Le farmacie di Corigliano Rossano che aderiscono all’iniziativa #GRF2020

La salute non è un lusso e tutti hanno il diritto di curarsi. Non dovrebbe essere solo una frase o uno slogan, ma un dato di fatto, uno di quegli assunti propri della nostra epoca smart. Eppure ancora oggi, una persona su tre nel mondo non ha accesso ai farmaci essenziali, di cui la metà delle popolazioni di Africa e Asia. E se poi pensiamo che più di dieci milioni di italiani ogni giorno devono scegliere se curarsi o mangiare, allora ben vengano iniziative come quella del Banco Farmaceutico che quest’anno compie 20 anni e per questa occasione, il GRF – Giornata di Raccolta del Farmaco ha esteso ad una settimana, dal 4 al 10 febbraio, il periodo di raccolta, che vedrà la giornata di sabato 8 febbraio come giorno più importante.

In oltre 5.000 farmacie che espongono la locandina della #GRF2020, sarà possibile acquistare uno o più confezioni di farmaci da banco da donare agli indigenti. I medicinali saranno consegnati agli oltre 1.800 enti assistenziali convenzionati con Banco Farmaceutico che offrono cure e medicine gratuite a chi non può permettersele. I medicinali raccolti saranno consegnati agli oltre 1.800 enti assistenziali convenzionati con Banco Farmaceutico. Si tratta di realtà che offrono cure e medicine gratuite a chi non può permettersele per ragioni economiche. La Giornata è resa possibile da quasi 24.000 volontari che svolgono il turno in farmacia e da oltre 15.000 farmacisti.

A Cosenza e provincia, la Giornata si svolgerà quest’anno in 40 farmacie (+18% rispetto al 2019). I 250 volontari di Banco Farmaceutico Cosenza saranno presenti sabato 8 febbraio.Il nostro territorio, in particolare, si è mostrato particolarmente sensibile all’iniziativa.

FARMACIE DI CORIGLIANO ROSSANO

Farmacia Noto (Rossano Scalo)

Farmacia Padre Pio (Rossano Scalo)

Farmacia Rizzo (Corigliano C.)

Farmacia Romano (Corigliano C.)

Farmacia Taverna (Corigliano C.)

GLI ENTI CARITATIVI CONVENZIONATI

ACLI (Cosenza)

Comunità “Regina Pacis” (Cosenza)

A.V. “Casa Nostra” (Cosenza)

Ass. “Marinella Bruno” (Morano C.)

Ass. “Stella Cometa” (Cosenza)

Ass. “Sud Italia Trapianti” ASIT (Castiglione C.)

AUSER (Cosenza)

Casa di Riposo “San Giuseppe” (Cosenza)

Casa Famiglia “S.Maria delle Vergini” (Cosenza)

Centro di Solidarietà “Il Delfino” (Castiglione C.)

C.R.I. Alto Tirreno Cosentino (Scalea)

C.R.I. Cosenza (Rende)

C.R.I. Mirto Crosia (Crosia)

Confraternità di Misericordia (Trebisacce)

Coop.Soc. “Nuove Strade” (Corigliano C.)

Coop. Soc. “La Terra” (Celico)

Croce Bianca Cosenza (Montalto Uffugo)

Fond. “Casa S.Francesco d’Assisi” (Cosenza)

Ist. “Figlie S.Maria Divina Provvidenza” (Cosenza)

Ist. “Suore Minime della Passione” (Cosenza)

Parrocchia “San Francesco Nuovo” (Cosenza)

Parrocchia “Santa Teresa” (Cosenza)

Stella Cometa – Fiera in Mensa (Cosenza)

I farmaci raccolti aiuteranno 29 enti assistenziali del nostro territorio. Durante l’edizione del 2019 sono state raccolte circa 2.600 confezioni di farmaci (per un valore di oltre 18.000euro) che hanno aiutato 3.000 persone assistite dai 24 enti convenzionati.nche il terriotrio La Sede di Cosenza coordinerà anche quest’anno la GRF 2020 nella provincia di Catanzaro che si terrà in due farmacie grazie al supporto di 10 volontari: Capocasale (Petronà), Mittiga (Catanzaro), che destineranno i farmaci alla Caritas Diocesana di Catanzaro-Squillace e all’Ass. Nazionale Sordi – Catanzaro.

La GRF si svolge con il patrocinio di Aifa, in collaborazione con Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, FederchimicaAssosalute, Assogenerici, Federsaluse BFResearch. Intesa Sanpaolo è Partner Istituzionale dell’iniziativa. La GRF è realizzata grazie all’importante contributo incondizionato di IBSA e Teva e al sostegno di EG Stada GroupeDOC Generici. La Giornata è supportata da Mediafriends, Responsabilità Sociale Rai, La7, Sky per il sociale e Pubblicità Progresso.

La decisione di estendere le attività di raccolta ad una settimana deriva soprattutto dalla necessità di rispondere in maniera più efficace al fabbisogno espresso dagli enti.

Nella scorsa edizione della GRF, infatti, nonostante l’ottimo risultato (421.904 confezioni di farmaci raccolte, pari a un valore di 3.069.595 euro) è stato possibile soddisfare solamente il 40,5% delle richieste degli enti assistenziali. Questo poiché la povertà sanitaria resta un problema preoccupante e di elevate dimensioni. In Italia ci sono 1,8 milioni di famiglie e 5 milioni di individui che vivono in condizioni di povertà. In Italia, nel 2019, c’è stato il picco di richieste da parte degli enti, pari a 1.040.607 confezioni di medicinali (+4,8% rispetto al 2018); 473.000 persone povere si sono ammalate e hanno chiesto il loro aiuto per curarsi; in Italia, su 5 milioni di persone in povertà assoluta, 1 milione 260.000 sono minori, mentre 1 famiglia su 5 con figli è stata costretta a rinunciare alle cure per ragioni economiche .

