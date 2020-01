Domani, 9 gennaio, sciopero dei dipendenti delle mense di Scuole e Ospedali

Il lavoratori del SIARC, ovvero i dipendenti delle mense scolastiche e ospedaliere, annunciano lo sciopero. Appuntamento per domani 9 gennaio, ore 8.45, presso la scuola elementare del Frasso a Rossano. La decisione è stata presa in seguito all’inutile riunione di questa mattina nel municipio bizantino adunato da Flavio Stasi, ma disertato dall’azienda. La motivazione dei lavoratori deve essere ricercata nel ritardo dei pagamenti. “I dipendenti – come dichiarato dalla CGIL nella persone di Andrea Ferrone – hanno tirato avanti fino a quanto hanno potuto, sacrificando anche un Natale senza ricevere lo stipendio. Ci dispiace per i bambini e per l’utenza ma esigiamo delle risposte certe e celeri”.

