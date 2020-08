Ritorna la rassegna Dolci Note, nel ricordo di Carmine Molino

Aperte le iscrizioni per tutti i giovani di Corigliano Rossano che vorranno aggiudicarsi ben due borse di studio in denaro

Ritorna per la sua terza edizione – nel costante e vivido ricordo di Carmine Molino – la rassegna canora Dolci Note, organizzata con passione ed entusiasmo dalla moglie di Carmine, Caterina Parrilla. A fare da filo conduttore dell’iniziativa – sulla scia dei migliori insegnamenti di cui Carmine è stato portatore – è l’intento di offrire ai giovani, oggi più che mai, l’occasione di esprimere appieno le proprie potenzialità, di fornirgli il giusto incoraggiamento a comunicare se stessi.

Aperte le iscrizioni per tutti i giovani di Corigliano Rossano che vorranno aggiudicarsi ben due borse di studio in denaro. La prima, dell’importo di 200 euro, destinata alla categoria juniores (6-12 anni); e una seconda dell’ammontare di 300 euro per i ragazzi dai 13 ai 20 anni. L’appuntamento è per domenica 30 agosto, alle 21, al Lido Mood Sun & Sea sul Lungomare di Rossano, con la conduzione di Nuccia Speranza e Filomena Capalbo e con la direzione artistica di Fortunato Attadia. Ospiti della serata la scuola internazionale di danza di Carmen Biscardi e la cantante rossanese Graziella Veneziano.

Per info e iscrizioni: 328.8915092

Commenta

commenti