Docente positivo, da domani screening a tappeto in una scuola di Rossano

Non si dovrebbe trattare di un nuovo focolaio perché il docente (residente fuori sede) è già lontano dalle classi da una decina di giorni

Docente positivo al Covid a Corigliano-Rossano, domani partono gli screening sugli alunni.

Non dovrebbe essersi sviluppato alcun focolaio dal momento che l’insegnante manca da scuola da una decina di giorni (quindi oltre il tempo di possibile incubazione) ma la prudenza in questi casi è l’unica linea da seguire.

E sarà così applicata la profilassi prevista. Il responsabile dell’USCA Martino Rizzo rassicura sul fatto, inoltre, che se saranno state rispettate le misure di sicurezza non dovrebbero esserci problemi di sorta per gli altri docenti e quindi anche per gli studenti.

La scuola è un istituto superiore di Rossano. Il docente contagiato non è residente a Corigliano-Rossano e, come dicevamo, manca da scuola già da una decina di giorni e questa è un’altra importante indicazione su un pericolo che si spera sia scongiurato

