Dl rilancio, Bruno Bossio (Pd): «Bene finanziamento progettazione per Alta velocità Sa-Rc»

Nel “decreto rilancio” sono previsti circa 40 milioni di euro per “la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica economica degli interventi di potenziamento, con caratteristiche AV/AC” della direttrice ferroviaria Salerno-Reggio Calabria.

«È un primo soddisfacente risultato dell’impegno profuso nella commissione parlamentare Trasporti a favore della programmazione e della realizzazione dell’Alta Velocità ferroviaria fino a Reggio Calabria. La tratta Salerno – Reggio Calabria non è una direttrice qualsiasi, ma rappresenta il completamento di quella dorsale che da Milano passa per Roma e Napoli e finora si è fermata, incredibilmente, a Salerno!»

Esulta la parlamentare del Partito democratico non ché componente della commissione Trasporti di Montecitorio, Enza Bruno Bossio, che in quanto ad investimenti strutturali per la Calabria è da sempre in prima linea.

«Sono sicura – aggiunge la deputata – che questo progetto, che dovrebbe essere completato entro il 2021, è finalizzato all’effettivo reperimento delle risorse per lo stanziamento dei necessari 12,7 miliardi, già annunciati nell’attuale contratto RFI MIT, per il prossimo contratto di programma 2022-2026, in modo da avere nei prossimi anni, una rete ad Alta Velocità omogenea che serva finalmente a ricucire tutta l’Italia».

