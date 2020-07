Dl Rilancio, in arrivo 20 milioni per il pagamento dei professionisti della giustizia

Scutellà: «Il governo istituisce un fondo per la corresponsione dei crediti maturati da avvocati, periti e ausiliari dei giudici»

Decreto Rilancio, ancora una misura per sostenere il mondo delle professioni. Il provvedimento, infatti, prevede anche un emendamento che istituisce un fondo straordinario per il pagamento di tutte le corresponsioni maturate da quanti operano nel mondo della Giustizia. Il fondo ha un valore di 20 milioni di euro.

È quanto fa sapere la portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, Elisa Scutellà, che è cofirmataria dell’importante emendamento al Decreto Rilancio.

«Con il Movimento Cinque Stelle e grazie alla sensibilità del Governo – dice Scutellà – siamo riusciti a dare risposte ad avvocati, periti e ausiliari dei giudici che sono andati in difficoltà per il mancato pagamento delle prestazioni professionali. Soprattutto in periodo di Covid19 migliaia e migliaia di professionisti del diritto non hanno incassato alcun credito e sono entrati conseguentemente in difficoltà. Così abbiamo chiesto e ottenuto un incremento importante, 20 milioni di euro, del fondo per i compensi maturati da avvocati, periti e ausiliari dei giudici negli anni pregressi. Sono particolarmente soddisfatta per questa ulteriore dotazione finanziaria del fondo che aiuterà tanti professionisti del diritto, tra cui sicuramente molti giovani».

«L’intervento è stato sostenuto da tutti i parlamentari della commissione Giustizia e ha accolto il grido di dolore dei professionisti e dei lavoratori della giustizia».

Commenta

commenti