Momentaneo disservizio ricezione Pec al protocollo di Corigliano Rossano

Causa: intasamento domande per concorsi

Momentaneo disservizio all’Ufficio Protocollo di Corigliano Rossano per la Posta Elettronica Certificata in entrata. Il servizio sarà ripristinato nella mattina di domani, sabato 22 febbraio. È quanto fanno sapere gli uffici comunali informando che il malfunzionamento è dovuto alle numerose domande pervenute per i concorsi di prossima scadenza che hanno determinato il blocco. La situazione tornerà nella normalità non appena il personale addetto all’Ufficio protocollo procederà a scaricare e protocollare materialmente le singole PEC.

