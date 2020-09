Perdita sulla rete idrica all’altezza di via Tommaso Piatti, allo scalo di Rossano. Oggi, lunedì 21 settembre mancherà l’acqua a Donnanna e nelle aree in linea con le vie Sicilia e via Arno. È quanto fanno sapere gli uffici comunali sottolineando che il servizio sarà ripristinato non appena ultimati i lavori di riparazione.

