Disinfezione, completate le operazioni. Usato prodotto non nocivo per persone e animali

Si sono completate alle prime luci di questa mattina, sabato 14, le operazioni di disinfezione sull’intero territorio comunale avviate lo scorso mercoledì 11 marzo.

È quanto fa sapere l’Amministrazione Comunale chiarendo che il prodotto usato non è pericoloso per persone e animali e che il sistema di nebulizzazione utilizzato dalla ditta ha una gettata ad ampio raggio, capace, quindi, di raggiungere anche le zone impenetrabili. Non era necessario che il mezzo passasse per tutte le strade.

