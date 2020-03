Il discorso alla Nazione di Mattarella: «Stiamo pagando un prezzo altissimo ma siamo un grande popolo»

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha da poco diffuso il suo discorso alla Nazione: «L’Europa intervenga prima che sia troppo tardi».

«Le persone, soprattutto quelle più anziane, stanno pagando un prezzo altissimo». Con queste parole il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è appellato agli italiani nel discorso alla nazione. Il capo dello Stato ha poi proseguito: «Ho parlato in questi giorni con tanti amministratori, dove ho espresso loro la solidarietà di tutti noi. Desidero esprimere riconoscenza nei confronti di chi, per tutti noi, sta fronteggiando la malattia con instancabile abnegazione: i medici, gli infermieri e l’intero personale sanitario a cui è necessario recuperare tutto il materiale necessario».

Matarella ha voluto anche ringraziare i farmacisti, alle imprese, alla Protezione Civile, agli insegnanti, le forze dell’ordine e tutti coloro che si prodigano per i servizi necessari in questo momento drammatico e di crisi. «A tutti loro va la riconoscenza della Repubblica, come va a tutti gli scienziati e ai ricercatori che lavorano per trovare terapie e vaccini contro il virus».

Il Presidente della Repubblica parla anche ai suoi cittadini: «Ecomiabile è il vostro comportamento nel rispettare le misure indicate dal Governo. La risposta collettiva data all’emergenza è oggetto di ammirazione anche all’estero come ho potuto constatare nei tanti colloqui telefonici con Capi di Stato stranieri».

Ultima battuta e stoccata all’Europa: «l’Ue e la Bce, nei giorni scorsi, hanno assunto decisioni finanziarie ed economiche importanti e positive. Ciò non è stato ancora fatto dal Consiglio dei capi dei governi nazionali. Ci si attende che questo avvenga concretamente nei prossimi giorni con iniziative comuni, superando vecchi schemi ormai fuori dalla realtà della drammatica condizioni del nostro Continente»,

Commenta

commenti