Discarica Scala Coeli, Trento: «Ha vinto la gente contro il disinteresse delle istituzioni»

Parla di «decreto “viziato”» Leonardo Trento chiamando in causa la Regione Calabria e tutti i comuni del territorio che non avrebbero mosso un dito contro la realizzazione dell’impianto. Ci sarebbe stato, inoltre, «un iter burocratico assai strano, rilasciato da un commissario ad acta nominato in sostituzione della Regione Calabria che – precisa il consigliere comunale – ancora una volta aveva preferito “lavarsi le mani” sulla vicenda discarica di Scala Coeli e, soprattutto, senza che venissero tenuti in considerazione tutti i pareri negativi espressi dai vari uffici competenti e, soprattutto, di quello dell’Agenzia del Demanio relativo alla sdemanializzazione dell’area che avrebbero fatto si che mai si potesse rilasciare quella autorizzazione».

«Infatti – precisa Trento – né il comune di Scala Coeli né nessun comune del territorio, hanno inteso opporsi al decreto autorizzativo di ampliamento della discarica di Scala Coeli. Addirittura – questo il j’accuse politico del consigliere di minoranza cariatese – il comune di Cariati, nonostante, il deliberato all’unanimità del Consiglio comunale n° 37/2019 di invito alla giunta di costituirsi al TAR contro il decreto, stranamente, ha preferito non dare seguito a tale mandato facendo cadere nel dimenticatoio la vicenda discarica di Scala Coeli. Mi auguro che questa sentenza ponga definitivamente fine a questa brutta pagina di malamministrazione della cosa pubblica e una volta per tutte si chiuda la vicenda discarica di Scala Coeli. L’invito a Legambiente – conclude – a non mollare ed a iniziare ad attivare le procedure di bonifica del sito già saturo della prima discarica realizzata in violazione di tutte le normative in contiguità di coltivazioni biologiche con produzioni agro-alimentari certificate e di qualità».