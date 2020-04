Discarica abusiva, scattano i sequestri da parte dei carabinieri

Domenica mattina mirato intervento dei militari nelle campagne di Mangioppo nel comune di Morano calabro

Domenica mattina i militari della Stazione di Morano calabro, durante un servizio di controllo del territorio e finalizzato alla repressione e prevenzione dei reati in genere, hanno rinvenuto una discarica in contrada Mangioppo in un terreno fuori le porte del comune, denunciando due persone.

Nel terreno, di circa 100 metri quadrati, è stato rinvenuto del materiale accatastato classificato come rifiuti speciali non pericolosi. Al loro arrivo i militari hanno sorpreso sul posto B.G., individuato come l’autore della discarica non autorizzata, mentre cercava di chiudere il cancello con del filo spinato. Il lavoro dei carabinieri ha permesso di risalire a D.G., proprietario del fondo, residente a pochi metri dalla discarica, denunciando anche lui in quanto, appunto, proprietario.

Il materiale ferroso sequestrato ammonta ad un totale di 16 metri cubi e 500 chili. Uno dei lati del terreno confina col Torrente Colloreto e si è rischiato un grave danno ambientale perché i rifiuti ferrosi sarebbero potuti finire nelle acque inquinandole. Uno sversamento che, grazie all’intervento dei militari, non è avvenuto ed è stato sventato.

