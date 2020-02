Direzione Corigliano-Rossano: Caudullo a lavoro per il nuovo Piano turistico

Giovedì a San Bernardino il primo incontro al quale parteciperà anche Tullio Romita e l’istituto per gli studi economici

Si intensificano gli incontri concertativi tra l’Amministrazione comunale e le parti sociali. Dopo l’incontro in programma per domani mirato a definire quello che sarà il Piano strutturale associato (leggi anche Psa: Stasi vuole accelerare i tempi per dare concretezza al piano), giovedì sarà la volta di un altro incontro che servirà a tracciare le linee per il nuovo piano di sviluppo turistico. Che avrà un nome emblematico: Direzione Corigliano-Rossano.

Si parte con un incontro informativo per l’implementazione di un modello di sviluppo strumentale alla definizione di un piano di sviluppo turistico sostenibile e condiviso. L’Amministrazione Comunale chiama a raccolta il comparto turistico ed i settori esso collegati per giovedì 20 febbraio alle ore 15,30 nella Sala Rossa di Palazzo San Bernardino.

È quanto fa sapere l’assessore alla Città Europea Tiziano Caudullo informando che all’incontro parteciperà anche il professore Tullio Romita incaricato di redigere il Piano in collaborazione con l’Istituto per gli Studi Economici e sociali.

«Si tratta di un primo incontro di tipo informativo – precisa l’assessore – a cui seguiranno la costituzione di tavoli tecnici e la creazione di una linea diretta di interfaccia con i portatori di interesse nel settore turistico. Per migliorare questa comunicazione sarà istituita una mail dedicata per ottenere feedback sulle attività in itinere ed ogni utile suggerimento».

Dalle Pro Loco ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria del settore, dalle società di trasporto pubblico alla Capitaneria di Porto, fino alla Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone. Sono, questi, gli interlocutori chiamati al confronto dall’Esecutivo Stasi.

