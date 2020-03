Il Direttore Sanitario dello Spoke di Corigliano Rossano ringrazia la Diocesi

Il Direttore Sanitario dello Spoke Corigliano Rossano, Pierluigi Carino, – tramite un comunicato ufficiale- ha espresso il più sincero ringraziamento, anche a nome di tutti gli operatori sanitari, per la concreta vicinanza del Vescovo dell’Arcidiocesi Rossano Cariati Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Giuseppe Satriano, manifestata in questo momento difficile per la comunità.

«Nell’interlocuzione avuta col Vescovo nei giorni scorsi – dichiara Carino – si era acquisita la disponibilità da parte dell’Archidiocesi a destinare delle somme finalizzate a sostenere la lotta contro l’infezione da COVID-19. Il Vescovo, su nostra richiesta, ha finanziato l’esecuzione dei lavori in cartongesso finalizzati alla realizzazione di percorsi sicuri all’interno dell’Ospedale di Rossano. Il costo dell’opera eseguita pari a Euro 12.000,00 è stata coperta totalmente con il Fondo dell’8×1000 della Conferenza Episcopale Italiana».

Il Direttore Sanitario, inoltre, ringrazia la Ditta “Aedilya” di Giuseppe Santella, per l’impegno e la rapidità con cui ha eseguito quanto era necessario. «Esprimo – conclude Carino – un sentito ringraziamento al nostro Vescovo Mons. Giuseppe Satriano per la sua grande sensibilità alle problematiche sanitarie del territorio e per la sua costante vicinanza agli operatori che quotidianamente assolvono alle loro funzioni per il bene di tutta la comunità che guida spiritualmente».

