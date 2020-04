Il Direttore Sanitario Carino ringrazia i detenuti di Rossano

Il Direttore Sanitario dello Spoke Corigliano Rossano, Pierluigi Carino, ha ringraziato tutti i detenuti nella Casa di Reclusione Rossano Corigliano che, da quanto si apprende, con grande senso di responsabilità stanno affrontando questo delicato periodo di quarantena, dimostrando la loro solidarietà e vicinanza all’intera comunità con particolare attenzione rivolta al personale sanitario dello Spoke Corigliano Rossano.

Infatti, pochi giorni fa hanno formulato la richiesta di rinuncia al dono pasquale offerto dall’Arcidiocesi Rossano Cariati, devolvendolo per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.

«Una donazione – sottolinea Carino – accolta da Giuseppe Satriano che desta sorpresa e commozione poiché la partecipazione, ha coinvolto la totalità dei reclusi. Un messaggio di grande speranza da persone private della libertà individuale, lontane dai propri affetti familiari che in questo duro momento assume un pregnante e particolare significato. Grazie di vero cuore per averci aiutato in un momento difficile, “insieme ce la faremo”».

