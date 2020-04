Dipendenti mense ospedaliere senza stipendio: insorgono i sindacati

Ferrone (Cgil), Campilongo (Uil) e Scarcello (Cisl): «Oramai sono tre i mesi di mancati pagamenti di quanto spettante ai lavoratori»

«Siamo alle solite: la Siarc non paga! Oramai sono tre i mesi di mancati pagamenti di quanto spettante ai lavoratori. Nell’imminenza della festività di Pasqua i lavoratori per la maggior parte monoreddito e part time, non saranno in grado neppure di garantire un minimo di pranzo alle loro famiglie». Si tratta degli operatori delle mense degli ospedali della provincia. Era successo sotto Natale (poi la vertenza si risolse) succede oggi alle porta di Pasqua ed in piena emergenza sociale, sanitaria ed economica. A lanciare l’allarme, oggi, dopo che nei giorni scorsi era insorta anche l’opposizione consiliare (leggi anche «Al fianco degli addetti alle mense ospedaliere, in attesa di stipendio») sono i sindacati di categoria Filcams CGIL (Andrea Ferrone), Fisascat CISL (Angelo Scarcello) e UILtucs (Luciano Campilongo) che stamattina hanno scritto al Prefetto di Cosenza nonché al Direttore Generale dell’ASP di Cosenza per informarli della gravissima situazione vissuta dai lavoratori.

«Motivati da grande senso di responsabilità, serietà ed abnegazione verso la “missione” insita nel lavoro nei plessi ospedalieri della nostra provincia -scrivono i sindacati – lavoratrici e lavoratori continuano a prestare il proprio importante servizio. Nella sciagurata ipotesi del procrastinarsi di tale ingiustificabile mancato pagamento saremo costretti alla mobilitazione del personale dipendente e, al contempo, a chiedere All’Asp di Cosenza sia di procedere al pagamento diretto alle maestranze unitamente all’istanza di rimozione dell’azienda morosa dall’appalto».

