Dipendenti Agenzia delle Entrate: «Nei nostri confronti totale disinteresse»

Si è tenuto ieri il Fisco-day, giornata di mobilitazione nazionale dei lavoratori dell’Agenzia delle Entrate, proclamata unitariamente dalle sigle sindacali che ha visto coinvolto, tra gli uffici partecipanti, anche quello di Corigliano-Rossano.

L’iniziativa ha avuto lo scopo di denunciare lo sconcertante disinteresse e disattenzione della politica e la assenza di una visione strategica della dirigenza dell’Agenzia delle Entrate per l’attuale situazione in cui versano gli uffici su tutto il territorio nazionale, situazione resa ancor più grave dalla mancata nomina del Direttore dell’Agenzia e del Comitato di gestione.

Nell’assemblea, che si è tenuta presso il locale ufficio e che ha avuto la partecipazione di tutti i lavoratori dell’amministrazione, si sono affrontate varie problematiche: carenza ormai cronica di personale, incertezza sulle corresponsione del salario accessorio, mancanza dei Capi team per decadenza avvenuta al 31.12.2019.

La partecipazione è stata attiva in tutta la Direzione Provinciale di Cosenza con assemblee svoltesi in contemporanea negli uffici di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola. I lavoratori attendono di conoscere risposte immediate già dopo la giornata di manifestazione di tutte le amministrazioni fiscali che si terrà a Roma il prossimo 06 febbraio con l’auspicio che l’emergenza possa rientrare al più presto anche al fine di garantire un servizio sempre completo ed esauriente verso la collettività

Commenta

commenti