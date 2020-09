Diocesi di Rossano Cariati, inizia domani L’ottobre missionario

L’Ufficio Missio della Diocesi di Rossano Cariati ha stilato un programma che ha voluto partire dalle “periferie”

“Eccomi, manda me” è il tema scelto da Papa Francesco per L’ottobre missionario che prenderà il via domani, 1° ottobre. Il messaggio si Papa in vista della Giornata Missionaria Mondiale si caratterizza per una forte spinta vocazionale, ispirandosi alla vocazione del profeta Isaia: “Chi manderò?”, chiede Dio. “Eccomi, manda me” è la risposta di Isaia e vuole essere la risposta di tutti coloro che hanno preso coscienza del loro essere “battezzati e inviati”. In particolare, la vocazione missionaria si caratterizza nel portare a tutti gli uomini l’esperienza dell’amore di Dio per tutta l’umanità: «Dio rivela che il suo amore è per ognuno e per tutti (cfr Gv 19,26-27)».

La Chiesa italiana ha inteso tradurre questa vocazione missionaria in un appello a tutti i credenti per diventare “Tessitori di fraternità”. Seguendo tali indicazioni l’Ufficio Missio della Diocesi di Rossano Cariati ha stilato un programma che ha voluto partire dalle “periferie”, organizzando incontri di preghiera e testimonianze nelle cinque Vicarie. Si parte domani 1 ottobre con l’incontro alle 19 nella chiesa di San Telesforo in Thurio per la Vicaria di Corigliano. Si proseguirà con la tappa dell’8 ottobre a Cropalati – parrocchia Santa Maria Assunta (Vicaria Longobucco), 17 ottobre a Rossano- parrocchia Maria Madre della Chiesa (Vicaria Rossano), 23 ottobre Mandatoriccio – parrocchia Ss. Pietro e Paolo (Vicaria di Cariati), 28 ottobre Terranova Parrocchia di S. Antonio (Vicaria di Terranova).

