Diocesi di Rossano Cariati, detenuti riconvertono dono della colomba in aiuto per l’Ospedale di Rossano

In piena emergenza Coronavirus acquista un senso ancora più profondo il gesto di solidarietà che arriva dalla Casa di Reclusione di Rossano. Come ogni anno la Diocesi di Rossano Cariati, quale gesto di vicinanza e di prossimità, dona alla comunità reclusa, in occasione delle festività pasquali, una colomba. Quest’anno i nostri fratelli detenuti invece di accogliere il dono pasquale da parte dell’Arcidiocesi, hanno chiesto di riconvertirlo in un aiuto per l’ospedale di Rossano. Alla somma destinata all’acquisto delle colombe, la Arcidiocesi ha aggiunto quanto necessario per l’acquisto di materiale per soddisfare, almeno in parte, le esigenze degli operatori dell’UOC di Anestesia-Rianimazione. Di concerto con il responsabile dell’Uoc, dottor Giuseppe Angelo Vulcano, e si è concordato, quindi, l’acquisto di mascherine, calzari e visiere.

Alla luce delle disposizioni governative non si è celebrata la tradizionale Messa e Lavanda dei Piedi all’interno del carcere cittadino. Tuttavia S. E. l’Arcivescovo ha voluto inviare un messaggio di vicinanza ai detenuti e agli operatori della polizia penitenziaria. “A tutti – si legge nella lettera allegata alla presente nota- desidero far giungere la mia vicinanza paterna, colma di ammirazione e affetto per quanto siete costretti a vivere, e per il modo, ricco di civiltà e rispetto, con cui state vivendo questo momento”. “Auguro a tutti voi ogni bene e, non potendoci vedere per Pasqua nel vivere la lavanda dei piedi, bacio i piedi di ciascuno per ricordarvi l’amore grande con cui il Signore desidera abbracciare la vita di tutti noi. Buon cammino e buona Pasqua di Risurrezione. Coraggio, tutti insieme ce la faremo!”.

