Diocesi di Cassano All’Ionio, presentata la Scuola di Cittadinanza “Arete”

Mons.Savino: «Dobbiamo tornare a formarci per tornare ad abitare la politica. Le buone intenzioni che muovono tutti noi cristiani, da sole, spesso non bastano per migliorare la società nella quale ci troviamo ad operare»

«Servono anche conoscenze e competenze, per questo è importante la formazione».

Con queste parole, il Vescovo Mons. Francesco Savino, ha presentato nella Basilica Cattedrale, la Scuola di Cittadinanza “Aretè”, promossa dalla Diocesi di Cassano All’Ionio. In diretta streaming è intervenuto Padre Francesco Occhettta, della redazione della Rivista “Civiltà Cattolica” e Consigliere Spirituale della Unione della Stampa Cattolica Italiana., che ha tenuto una lectio magistralis su: “Ricostruiamo la politica: orientarsi nel tempo del populismo”. Nel corso della sua articolata relazione tra l’altro – ha evidenziato -, che viviamo tempi di burrasca che colpisce tutto e tutti. Ed è per questo è importante in questa fase, saper fare discernimento per distinguere ciò che è bene dal male.

Ha poi invitato: «Non aver paura ad impegnarsi nell’impegno politico e a superare il modello del consumismo, per investire sullo sviluppo umano, al fine di costruire comunità».

Nel introdurre i lavori il direttore dell’Ufficio diocesano per il Servizio allo Sviluppo Integrale, Mimmo Graziano, ha spiegato le ragioni della scuola, che si prefigge di diventare un segno di speranza per il territorio. Essa metterà insieme il “noi” di tante ricchezze presenti a tutti i cittadini, agli uomini delle istituzioni, ai responsabili della politica e a chi, in essa, vorrà e vuole impegnarsi. La scuola diventa un luogo “teologico” nel quale ognuno potrà scoprire la volontà di Dio sulla nostra storia, dove il popolo, ogni cittadino, è chiamato ad essere soggetto e oggetto ecclesiale.

E’ una Scuola rivolta per i giovani e i meno giovani, per tutte quelle persone che condividano gli obiettivi prefissi . Saranno approfonditi tematiche come: della cosa pubblica, della conoscenza della Dottrina Sociale della Chiesa, della Costituzione Italiana, dell’educazione alla Cittadinanza responsabile e alla amministrazione politica dei beni comuni, dell’approfondimento etico delle questioni inerenti all’uomo, al Creato e del servizio diretto nella politica di una comunità civile.

A conclusione Mons. Savino – ha auspicato la partecipazione di tante persone ed un primo risultato – ha aggiunto -, lo abbiamo già ottenuto: realizzato un lavoro comune. Un bell’esempio di una Chiesa presente ed unita nella società. La Scuola, avrà una durata di due anni e gli incontri si terranno un sabato al mese, e si realizzeranno laboratori interattivi. Previsto anche il riconoscimento dei crediti formativi e Master di primo e di secondo livello attraverso l’Università della Calabria.

Commenta

commenti