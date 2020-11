Dietrofront di Flavio Stasi: per il momento le scuole rimangono aperte

La conferma è arrivata dal Primo cittadino in una diretta Facebook: «La situazione nella nostra area è tranquilla e non desta preoccupazioni. Le scuole stanno rispondendo bene»

Corigliano-Rossano scongiura la possibilità di vedere chiuse le sue scuole per l’emergenza Covid. L’ufficialità è arrivata nella tarda serata di ieri dalla pagina Facebook del Primo cittadino Flavio Stasi. Il sindaco ha fatto sapere di essersi relazionato con il responsabile territoriale del Dipartimento prevenzione, Martino Rizzo. Quest’ultimo lo ha rassicurato, confermando che dei 199 casi registrati nella giornata di ieri nella Provincia di Cosenza soltanto 4 erano riconducibili a Corigliano Rossano.

«Questi dati – ha dichiarato Stasi – mi hanno convinto che c’è ancora la possibilità di garantire il diritto all’istruzione ai nostri ragazzi, preservando le lezioni in presenza. Per il momento non ci sarà nessun provvedimento di sospensione. Inoltre – chiarisce – tutti i nostri istituti stanno attuando correttamente tutte le misure di sicurezza».

