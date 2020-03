«Il dibattito sull’aeroporto di Sibari può riaprirsi davvero!»

Da Villapiana l’appello di Michele Grande (Lega) affinché dello scalo se ne ritorni a parlare in Regione

«È un sogno di molti (come me) ed una filastrocca elettorale per altri, ma la discussione sull’Aeroporto di Sibari – al netto di posizioni irremovibili e preconcette – puo’ riaprirsi davvero». A dirlo è Michele Grande, consigliere comunale di Villapiana e referente cittadino della Lega nella cittadina ionica.

«Ora, più di prima, – precisa il rappresentante leghista – serve prendere coscienza su un’Infrastruttura che sarebbe una manna dal cielo per un territorio martoriato e senza futuro. Si, lo so, servono prima le strade, i collegamenti, il lavoro e chi più ne ha più ne metta. Ma – si chiede Grande -non potrebbe essere proprio questa la chiave per sbloccare un mondo completamente nuovo e, fino a qualche anno fa, quasi inimmaginabile?»

Poi il nodo delle grandi infrastrutture. «Da anni – precisa Michele Grande – tutto nasce proprio intorno a Porti, Aeroporti e grandi infrastrutture che segnano la storia di un Popolo. Diffido da chi afferma che basti Lamezia, che quattro Scali siano troppi o, addirittura, da chi banalizza questo concetto con luoghi comuni e frasi fatte che – per decenni – sono stati la nostra condanna a morte. Se fate un giro in una qualsiasi Nazione europea vi capiterà di incontrare Aeroporti (vivi) anche a pochi chilometri di distanza fra di loro. Il futuro non si costruisce certo dall’oggi al domani, ma uno scatto d’orgoglio (che nulla ha a che vedere con le promesse elettorali per intercettare voti) ora sarebbe opportuno davvero».

Sicuramente non è un progetto semplice, tantomeno realizzabile senza una concertazione istituzionale forte, tra territori e regione. E a proposito, dice il rappresentante della Lega, «ho giá suggerito a diversi membri del nuovo Consiglio Regionale di riprendere immediatamente la discussione. Ai sostenitori del “non serve perchè abbiamo già Lamezia” dico che un Aeroporto nella Sibaritide avrebbe una clientela potenziale di più di 250 Comuni (Calabria, Basilicata, Puglia), il che significa un’utenza che supera di molto il milione di persone. Senza considerare l’indotto in termini occupazionali, economici, turistici ed imprenditoriali che ne conseguirebbe. Consiglio vivamente alle varie Amministrazioni Comunali del comprensorio – conclude – di riprendere presto l’argomento. Parlarne, parlarne e parlarne ancora…continuiamo a parlarne ed a tenere vivo l’argomento perché la speranza, anche dalle nostre parti, è davvero l’ultima a morire».

