Devastano e rapinano la reception di un hotel, arrestati due fratelli

Nella giornata odierna, personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale nei confronti di due fratelli, M. C. di anni 28, con precedenti di polizia (destinatario della custodia cautelare in carcere) e M.A. di anni 26 (destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari) entrambi di Cosenza, emessa nella giornata di ieri dal GIP presso il Tribunale Ordinario di Cosenza, a seguito di richiesta della locale Procura della Repubblica diretta dal dott. Mario Spagnuolo, perché ritenuti responsabili, in concorso, dei reati di rapina e danneggiamento.

In particolare, gli investigatori della IV sezione “Reati contro il patrimonio e la P.A.” della Squadra Mobile della Questura di Cosenza, a seguito di un’accurata attività investigativa, individuavano gli autori di un raid con danneggiamento e rapina perpetrato lo scorso dicembre ai danni di un noto hotel cittadino.

Più specificamente, quella mattina, i due fratelli, brandendo un bastone, accedevano alla struttura e danneggiavano la reception e, minacciando un dipendente, si facevano aprire la cassa, facendosi anche consegnare numerosi pacchetti regalo natalizi destinati ai clienti e ai dipendenti, ivi conservati. I due fratelli si davano a precipitosa fuga non prima di aver continuato a minacciare l’addetto alla reception dall’avvisare le Forze dell’Ordine.

La ricostruzione della vicenda fatta dagli investigatori della Squadra Mobile è stata pienamente condivisa dalla locale Procura della Repubblica che ha richiesto e ottenuto dal GIP l’odierno provvedimento cautelare restrittivo.

