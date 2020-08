“Nell’angolo” di Denise Sapia diventa uno spot sociale

Il monologo è nato in tempo di lockdown per tenere alta l’attenzione sulle violenze domestiche

“Nell’Angolo”, il monologo struggente interpretato magistralmente da Denise Sapia nato in tempo lockdown, diventa uno spot a scopo sociale. Sviluppato da un’idea della drammaturga calabrese Camilla Cuparo, l’obiettivo è sensibilizzare e tenere alta l’attenzione sulle violenze domestiche. Arricchito dalle musiche di Alessandro Bagnato e da una nuova fotografia, la clip diventa un veicolo di denuncia forte contro chi si rende artefice di violenza sulle donne. Lo spot è disponibile sulla pagina facebook ufficiale di Denise Sapia che attraverso questo ennesimo lavoro conferma il suo valore scenico e il cammino in crescendo che da attrice emergente ha fatto in questi anni proprio nella cinematografia sociale, interpretando ruoli centrali in lavori importanti: da Lea a Nomi e Cognomi, passando per Viol@ e Tienimi Stretto. Per guardare lo spot clicca su: https://youtu.be/RSvkuiTWaxM.

«Il vero valore aggiunto dei lavori di Denise Sapia – dice Eugenio Piovosa, agente della giovane attrice rossanese – sta nella versatilità dell’artista che riesce, attraverso il suo talento, a calarsi perfettamente nella parte che è chiamata ad interpretare. Nell’Angolo, del resto, non era assolutamente un lavoro facile da portare a termine. Perché un messaggio forte, ad immagine praticamente statica, non lo trasmetti se non hai un ottimo testo da recitare e se non hai un interprete di grande spessore. E questo monologo, arriva diritto come un pugno allo stomaco, emoziona per il suo significato e per le verità che racconta. Era nato quasi per gioco – precisa ancora Piovosa – nel pieno della pandemia e della fase di lockdown. Poi, abbiamo pensato che questo monologo potesse avere un effetto sociale forte. Abbiamo aggiunto la musica, scelta e curata dal bravissimo maestro Alessandro Bagnato e abbiamo prodotto una clip che sta avendo già tantissimo successo tra gli addetti ai lavori. Sappiamo, infatti, – annuncia ancora l’agente cinematografico – che presto lo spot, pur non partecipando ad alcun concorso, potrebbe ricevere già un riconoscimento istituzionale importante. Vedremo cosa accadrà in progress. Nel frattempo Denise è contenta di poter donare questa clip ai suoi fan e a tutte le persone che la seguono nel suo percorso artistico come atto di coraggio contro la violenza domestica e di genere e contro tutti quei reati che ogni giorno si consumano, in silenzio, a danno delle donne. È un invito esplicito alla denuncia. Sempre».

Commenta

commenti