Democrazia sì, pubblicità elettorale no: la libertà è una scelta!

Gennaio, inverno. In Calabria è tempo di elezioni. Di calde elezioni. Sono quelle regionali dove la competizione (anche sleale e piena di colpi bassi) è come il panettone a Natale: scontata. E anche spietata. Questo è il tempo delle promesse, delle gigantesche promesse dove – se si guarda bene il cielo – si riesce a scorgere anche qualche asino che vola. Questo è il tempo delle convention, di paillettes e cotillon, di sorrisi e grandi pacche sulle spalle. Questi sono i giorni in cui, magicamente, tutti i problemi della nostra terra sembrano diventare d’un tratto (presto) risolvibili. Politici con animi gioiosi, con sorrisi splendenti, belli impettiti e con il capello fatto (e il trucco pure, per le donne!) ognuno a fare a gara a chi può piazzarsi davanti all’obiettivo fotografico più prezzolato. Sono i Vip dei nostri giorni, anzi, sono i Vip di queste ore. Che cercano spazio (a pagamento) su siti di informazione, blog, social e su ogni spazio utile in cui è possibile postare, pubblicare, affiggere…

Anche le nostre bacheche pubblicitarie, le ambite bacheche dell’Eco dello Jonio, sono desiderate da tutti e le richieste dei committenti fioccano per acquistare uno spazio. I nostri spazi propagandistici, però, anche in questa campagna elettorale, rimarranno vuoti. Per scelta. Per volontà. Per dichiarato rispetto della libertà. Daremo spazio a tutti e cercheremo di notiziare, nel migliore dei modi, questa campagna elettorale, seguendo iniziative, idee, programmi con la libertà – appunto – di poterli raccontare svincolati da ogni pensiero asservito e da ogni eventuale parola riconoscente.

Anche questo è il prezzo della libertà che paghiamo con piacere.

