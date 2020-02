#Delittoallasalute, il 21 Marzo la Sibaritide scende in piazza per la Sanità

#Delittoallasalute, sarà questo il nome della manifestazione sulla sanità nella Sibaritide dopo i fatti degli ultimi giorni in cui si è rischiata la chiusura di due reparti importanti come quelli di Pediatria e Ostetrcia presso l’Ospedale di Corigliano. «Quello perpetrato a danno di noi cittadini – fanno sapere dall’organizzazione – è un vero e proprio delitto contro nostro diritto di essere curati! Ecco perché il 21 marzo 2020, primo giorno di primavera, i cittadini della fascia jonica cosentina scenderanno in piazza per manifestare tutto il loro disprezzo verso scelte politiche scellerate e disumane».

«A tal proposito – si legge ancora – è indetta un’assemblea pubblica, alla quale è invitata tutta la cittadinanza, così come partiti, sindacati e associazioni interessate, senza distinzione alcuna, per giorno 27 febbraio 2020, il cui luogo sarà comunicato a breve, al fine di organizzare al meglio questo momento di protesta e confronto. È giunto il momento di scendere in piazza e dimostrare che la Sibaritide vuole vivere: anche la politica sorda alle istanze dei cittadini questa volta dovrà sentire la voce di questo territorio ferito».

