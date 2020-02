Una delegazione di Cassano parteciperà ai funerali di Monsignor Mugione

La Città di Cassano All’Ionio, venerdì 28 febbraio, alle ore 11:00, parteciperà ufficialmente con una delegazione composta dal presidente del consiglio comunale, Lino Notaristefano, dal vice sindaco Antonino Mungo e una rappresentanza del Corpo della Polizia Locale con il Gonfalone, nella chiesa di S. Antonio a Caivano, alle esequie funebri di Monsignor Andrea Mugione, arcivescovo emerito della chiesa di Benevento per un decennio, fino al 2016, e vescovo della diocesi di Cassano All’Jonio dal 1988 al 1998, deceduto all’età di ottant’anni nella serata di mercoledì scorso 26 febbraio, all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato da qualche giorno.

Monsignor Mugione era nato a Caivano (Napoli), diocesi di Aversa (Caserta), il 9 novembre 1940. Il 31 marzo 2017, nel corso di una solenne cerimonia svoltasi nel salone di rappresentanza del Palazzo di Città di Cassano, era stato destinatario della “Cittadinanza Onoraria” consegnatagli dal sindaco Gianni Papasso.

Il compianto Pastore della Diocesi di Cassano, ha, inoltre, ristrutturato il Seminario Vescovile di Cassano; fondato una Casa per Anziani a Francavilla Marittima; ha ristrutturato il Convento di S. Agostino, destinandolo a Casa Famiglia; ha istituito la Fondazione Antiusura “S. Matteo”, la prima tra le diocesi della Calabria; ha favorito la nascita del Consultorio Familiare Diocesano, della Caritas Diocesana in quasi tutte le parrocchie e di alcune strutture di prima accoglienza; ha dato vita a tre sezioni della Fratres con oltre cinquecento donatori di sangue, organi e midollo osseo. Ha avviato, infine, alcuni progetti speciali per significativi interventi nel mondo del lavoro agricolo e del turismo sociale.

