Degrado Schiavonea, l’Udc chiede a Stasi di attivare subito un Tavolo tecnico

Il partito centrista: «I problemi del borgo marinaro non si possono risolvere sui social, ma con azioni concrete»

«Chiediamo che venga attivato un Tavolo tecnico permanente di Controllo e Monitoraggio del territorio di Schiavonea, con la partecipazione delle Forze dell’Ordine, della Chiesa, dei Partiti Politici, dei Movimenti, delle Associazioni, del Volontariato, dei Commercianti e degli Imprenditori. Ciò potrà consentire la programmazione e la condivisione della realizzazione di opere, misure ed interventi idonei per fermare il degrado della Marina e la tutela della sicurezza dei cittadini e del territorio».

Questo è quanto richiesto dagli esponenti del coordinamento cittadino dell’UDC di Corigliano Rossano. Un Tavolo tecnico che possa dare risposte concrete a un territorio che vive ormai da tempo in una situazione critica su più fronti

«Il degrado di Schiavonea dovuto all’alluvione è solo una parte del più ampio degrado in cui sono costretti a vivere gli abitanti della Marina. In questi giorni, la cittadina è immersa nel buio più totale per la mancanza di illuminazione, teatro ideale per compiere atti criminosi. A tale proposito, sarete certamente al corrente della rapina a mano armata ai danni della tabaccheria sita all’ingresso di Schiavonea, nell’Edificio Storico Taverna, tra il Santuario Maria ad Nives e il Palazzo delle Fiere, vicino ad altri esercizi commerciali. Un’area ad alta percentuale di presenza di immigrati, che stazionano alla mercé di caporali e sfruttatori di ogni genere. Un gravissimo episodio, questo, che segue di poche settimane l’incendio di un’auto, avvenuto, per mano di ignoti, a poche centinaia di metri di distanza. Riteniamo che, anche in relazione ai diversi incontri sull’Ordine Pubblico tenutisi in Prefettura nei mesi scorsi, alla presenza del Sindaco, non siano più differibili provvedimenti urgenti a tutela immediata degli abitanti di Schiavonea, con particolare riferimento al rafforzamento della presenza dei controlli di Pubblica Sicurezza a Schiavonea nelle ore serali e notturne, a più alto rischio di atti criminosi».

L’accusa, da parte degli esponenti dell’UDC, è che «la Maggioranza scarica, come sempre, sulla “mala-gestione delle scorse legislature” tutte le responsabilità dei problemi della Città» e auspicano che « il Sindaco e i suoi fedelissimi comprendano, una volta per tutte, che i gravi problemi di Schiavonea non si risolvono sui Social. Chiediamo al Sindaco e alla Giunta di mettersi seriamente al lavoro».

